ABN AMRO sluit kantoor Winkelcentrum Paddepoel

Het filiaal van ABN AMRO in Winkelcentrum Paddepoel in Groningen wordt opgeheven. Op 17 mei sluit het bankgebouw definitief de deuren.

Het personeel van het filiaal kan aan het werk in andere ABN AMRO-kantoren.

Vaker online

De reden van de sluiting is het dalend aantal bezoekers. Klanten regelen hun bankzaken steeds vaker online. Wie toch een persoonlijk gesprek wil met een medewerker, kan daarvoor terecht bij het filiaal aan de Grote Markt of een ander kantoor elders in het land.

Het is niet bekend of de geldautomaat van ABN AMRO in Winkelcentrum Paddepoel ook verdwijnt. De desbetreffende woordvoerder was donderdagmiddag niet bereikbaar.