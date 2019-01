Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Leerlingen Noorderpoort tijdelijk naar Appingedam door versterking Het huidige onderkomen van de school (Foto: Roel Kampinga)

Het wordt even wennen voor de 350 leerlingen van het Noorderpoort in Farmsum. Ze moeten tot de zomervakantie naar de locatie in Appingedam voor hun theorielessen.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Het gebouw van Energy en Maritime wordt het komende halfjaar versterkt. Vanwege de verwachte geluidshinder, zijn de theorielessen daarom aan de Opwierdeweg in Appingedam. Wanden en vloeren 'Het gebouw is al extra stevig gebouwd, want het staat op de dijk. De gevelplaten moeten windkracht 12 aan kunnen', laat een woordvoerder van het Noorderpoort weten. 'Maar vanwege de aardbevingen moeten de prefab-vloeren beter bevestigd worden aan de wanden en worden de betonwanden en het metselwerk versterkt.' De praktijklessen kunnen wel door blijven gaan in en rond het Noorderpoort-gebouw in Farmsum. Van het gas af De versterking wordt betaald door de NAM. Daarnaast heeft het Noorderpoort geld gekregen van het Rijk om het gebouw te verduurzamen. Het gebouw krijgt warmtepompen en ledverlichting. De locatie van het Beroepsonderwijs in Appingedam wordt op termijn gesloopt. In Appingedam komt een nieuwe schoolcampus voor middelbaar en voortgezet onderwijs. Die moet in 2021 klaar zijn. Lees ook: - Appingedam krijgt schoolcampus voor hele regio

- Gemeenten en Eemsdeltacollege bereiken akkoord over schoolcampus Appingedam