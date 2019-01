Robbert Klaver: 'Ik wilde Nijland graag opvolgen'

Toen directeur Hans Nijland bekendmaakte dat hij zou stoppen bij FC Groningen, zag Robbert Klaver dat als mooie kans. Hij is inmiddels elf jaar commercieel directeur bij de club en zag het als een mooie uitdaging om Nijland op te volgen. Een paar dagen geleden hoorde hij dat hij officieel is afgevallen voor de functie.

'Een paar dagen geleden heeft de commissie mij medegedeeld dat ik niet langer kandidaat ben voor de functie van algemeen directeur', vertelt Klaver aan RTV Noord.

Voorstel

De commercieel directeur, die inmiddels elf jaar in dienst is bij FC Groningen wilde ver gaan voor de functie. 'Ik heb voorgesteld om mijn vaste contract in te leveren en om te zetten in een jaarcontract als ik het zou worden. Op die manier zou Groningen geen last hebben van een afkoopsom, mocht ik niet functioneren.'

'Jammer'

'Ik vind het jammer dat het zo gelopen is, omdat ik de ambitie heb om algemeen directeur te worden. Toen Hans bekendmaakte dat hij zou stoppen, heb ik direct mijn interesse kenbaar gemaakt. Ik heb me gemeld bij Arie Wink (voorzitter RVC- red.). Hij vertelde over de nog te vormen commissie en dat ik even geduld moest hebben, zegt Klaver.

Nadat de commissie was samengesteld heeft Klaver een paar gesprekken gehad. 'Die gesprekken waren afgelopen maand.' Toen de vacature dus nog openstond.

Verder als commercieel directeur

Klaver werd het dus niet. Toch gaat hij door als commercieel directeur van FC Groningen. 'Ik vind het natuurlijk hartstikke jammer dat ik het niet geworden ben', zegt een teleurgestelde Klaver. 'Ik moet nu weer zo professioneel zijn om over te schakelen, maar het is voor mij persoonlijk natuurlijk een grote teleurstelling.'

