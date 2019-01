FC Groningen licht personeel in over kandidatuur Wouter Gudde

FC Groningen heeft bekendgemaakt dat Wouter Gudde officieel kandidaat is als opvolger van vertrekkend directeur Hans Nijland. De gesprekken met hem zijn nog gaande, maar het personeel is al door de clubleiding ingelicht via een interne e-mail.

De 34-jarige Gudde is op dit moment nog commercieel directeur van Excelsior Rotterdam, maar heeft al verschillende gesprekken met de club gehad. Afgelopen zondag verstreek de sollicitatiedeadline.

Klaver, De Kock en Bolhuis

De kandidatenlijst bestond uit mensen die zijn voorgedragen, maar ook zelf hebben gesolliciteerd. Zo had huidig commercieel directeur Robbert Klaver de wens om Nijland op te volgen. Hij heeft daar voor het sluiten van de sollicitatieprocedure diverse gesprekken over gevoerd met de selectiecommissie, maar die zag in hem geen geschikte algemeen directeur.

Ook namen als Johan de Kock en Johan Bolhuis stonden op de kandidatenlijst, maar zij hebben tot nu toe nog niks van de club gehoord.

Reactie Nijland

Huidig directeur Nijland ontkent dat Gudde al is voorgesteld aan personeelsleden: 'Dat is pertinent niet waar, klinkklare onzin, ik heb Gudde deze week niet gesproken. Of we het personeel hebben ingelicht? Ik doe nooit uitspraken over interne zaken.'

Erik Mulder, voorzitter van de selectiecommissie, is niet bereikbaar voor commentaar. Gudde is wel bereikbaar, maar wil niet reageren.

