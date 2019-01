TCMG komt belofte niet na: 'Van het schadebedrag werd ik niet bepaald vrolijk'

De scheuren in de badkamer zijn duidelijk te zien (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

Jurriën Verkade uit Sappemeer vindt dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) haar belofte niet nakomt om aardbevingsschade 'ruimhartig' te vergoeden.

Hij is ontevreden over het herstel van de kapotte badkamer van zijn gehandicapte zoon.

Een jaar lang moest Verkade op zijn schaderapport wachten. Toen het eenmaal op de deurmat plofte, schrok hij zich rot. 'Toen ik het schadebedrag las, werd ik niet bepaald vrolijk', zegt hij.

Groot verschil

Hij heeft een aannemer een offerte laten maken voor de schade aan zijn huis. Kosten: zo'n dertienduizend euro. De TCMG komt uit op een bedrag dat ongeveer tienduizend euro lager is. Het verschil komt vooral door de schade in de speciale badkamer van Verkades zoon.

Verkades zoon heeft een aangepaste badkamer nodig (Foto: Sven Jach/RTV Noord)



Een paar jaar geleden heeft Verkade de badkamer en een slaapkamer op de begane grond laten bouwen voor zijn meervoudig gehandicapte zoon. 'Op die manier kan Gijs thuis blijven wonen', zegt hij. Maar door de aardbevingen is er schade ontstaan.

'Daar in de hoek bij het raamkozijn zitten scheuren', zegt Verkade, terwijl hij met zijn vinger de barsten in de tegels aanwijst. 'En daar bij het plafond zit een scheur die helemaal naar beneden loopt.'

Kapotte tegels vergoed

De TCMG wil alleen de kapotte tegels vergoeden. Verkade is het daar niet mee eens. Hij is bang dat er kleurverschil ontstaat en dat de badkamer een bonte verzameling van tegels wordt. 'Je kan niet zomaar de kapotte tegeltjes eruit breken en nieuwe ertussen plakken.'

Verkade wil dat de complete ruimte opnieuw wordt betegeld en komt uit op ruim veertig vierkante meter. Terwijl TCMG uitkomt op zo'n vijf vierkante meter. 'Dat is in mijn ogen geen ruimhartige oplossing.'

'Niet gegaan zoals we willen'

Het handelen van de TCMG druist in tegen het eigen beleid. De commissie heeft ruimhartigheid hoog in het vaandel staan, erkent ook woordvoerder Jouke Schaafsma: 'Als ik dit verhaal hoor, krijg ik het idee dat het niet helemaal is gegaan zoals wij dat willen', zegt hij.

Zoveelste commissie

Verkade gaat niet akkoord met het rapport van het schadeloket. Hij vindt dat de commissie haar belofte moet nakomen. Hij hoopt dat er opnieuw een deskundige langskomt om de zaak nog eens goed te beoordelen.

'Ik word hier boos van. We zijn zoveel commissies verder, laat ze het nu in één keer goed doen', zegt hij.

Opnieuw beoordelen

Schaafsma belooft de zaak nog eens goed onder de loep te nemen. 'Ik weet niet waar het precies mis is gegaan. Maar we gaan nog een keer goed naar het rapport kijken, voordat we een besluit nemen.' Binnenkort gaat opnieuw een deskundige langs bij Jurriën om de schades te beoordelen.



