De koek is op voor Damster Kaashuis: 'Dit doet zeer'

Na ruim zeventien jaar is het donderdag aan het einde van de middag over en uit: dan sluit het Damster Kaashuis de deuren.

'Dit is heel moeilijk. We zijn zeker niet over een nacht ijs gegaan. Maar het kon niet meer', vertelt Truus Bos. Samen met haar schoonzus Marjan runde ze de kaaswinkel in Appingedam.

Dichtslibbende ader

Niet dat er specifiek iets mis is gegaan de laatste zeventien jaar, vindt Truus. 'Maar we hadden gewoon te weinig klandizie.'

'Alles is tegenwoordig te doen op het Overdiep-terrein. Dat is het kloppend hart. Vroeger was dat hier, maar nu zijn wij gewoon een dichtslibbende ader geworden.'

Verhuizen

'We hebben wel overwogen om te verhuizen', vult schoonzus Marjan aan. 'We wilden graag naar het Overdiep-terrein, bij iemand in. Maar dat is niet gelukt, dus moesten we de stekker er wel uittrekken. We willen wel plezier houden in ons werk.'

Klanten

En dus valt donderdag het doek. Veel klanten komen nog even een keer langs. Sommigen nemen bloemen mee, anderen geven een knuffel aan de schoonzussen.

'Dat doet ons wel goed. Ik kijk er wel een beetje van op dat klanten het er net zo moeilijk mee hebben als wij. Maar dat betekent wel dat we het goed gedaan hebben. We kunnen met trots terugkijken', meent Marjan.

Toekomst

Voor beide dames scheiden hun wegen, professioneel gezien. Truus gaat de zorg in, Marjan kan in het bedrijf van haar man aan de slag met administratief werk.

'Ik ben blij dat we allebei weer werk hebben, maar het doet wel zeer. Dit was echt ons ding.'