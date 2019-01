Hoofdrolspeler basisscholenconflict komt terug; crisis breidt uit

De crisis op scholengemeenschap OPOS in de gemeente Midden-Groningen breidt zich uit. Tegen het zere been van leraren, ouders en de vakbond wil de Raad van Toezicht de omstreden bestuurder Hester van Gorkum terug.

In een verklaring aan de medewerkers van de scholengemeenschap schrijft de Raad van Toezicht vertrouwen te houden in Van Gorkum.

Ze meldde zich maandag ziek na een escalatie in het slepende conflict. In de tussentijd moet een interimmer zorgen voor het dagelijks bestuur.

'Bovenschools conflict'

De onrust binnen OPOS begon vorig jaar, nadat de enige bestuurder van de stichting, Hester van Gorkum, een basisschooldirecteur wegstuurde.

Deze schooldirecteur, Mijna de Bruin, werd geschorst en kreeg een spreekverbod. Het conflict zou 'bovenschools' zijn. Snel daarna escaleerde het. Ouders en leraren van de betreffende school, De Driespan in Harkstede, wilden De Bruin terug en zegden het vertrouwen op in het bestuur. Later volgden nog twee scholen.

Ontslag andere directeur

Woensdagmiddag sloeg de onrust over naar nóg een basisschool: De Springplank in Siddeburen. Schooldirecteur Allard Bloem diende per direct zijn ontslag in.

Zijn precieze motivatie is onbekend, maar volgens een woordvoerder kreeg hij kritiek binnen de school. Hij zou te veel op een lijn zitten met bestuurder Hester van Gorkum.

Crisis duurt voort

Onderwijsvakbond Aob is verbaasd en bezorgd over de gang van zaken. Vakbondbestuurder Hayo Bohlken denkt dat op deze manier 'de crisis voortduurt en onnodig duur wordt'.

'Ik weet wat de gemiddelde interimmer kost en ik ken zo grofweg de balans van OPOS. Het gaat om bedragen die deze scholengemeenschap niet kan trekken', denkt Bohlken.

Onzinnig en duur

Hij snapt de roep om een interim bestuurder, maar is geen voorstander van het plan: 'Het is totaal onzinnig om zo'n kleine stichting te laten besturen door twee bestuurders. Het is een dure en halfslachtige oplossing.'

De recente ontwikkelingen in de bestuurscrisis geven de vakbondsbestuurder weinig hoop: 'De Raad van Toezicht geeft mij geen vertrouwen op deze manier, maar ik blijf hopen op een oplossing.'

Volgende week bespreekt hij met zijn vakbondsleden wat de vervolgstappen moeten zijn. Het is nog niet bekend wanneer Hester van Gorkum terugkomt van haar ziekmelding.

Lees ook:

- Interim-directeur moet stuurloze school in rustiger vaarwater brengen

- Nog twee scholen zeggen vertrouwen op in schoolbestuur; wethouder bezorgd

- Ouders luiden noodklok over angstcultuur op stuurloze school