'22.000 stoeltjes op schaal namaken is de grootste uitdaging'

De 29-jarige Martijn Werkman uit Oldehove lacht erbij, maar weet tegelijkertijd dat hem nog een flinke klus te wachten staat.

De FC-supporter maakt een replica van het stadion van FC Groningen, op een schaal van 1:100. Een uitdaging waar hij nu zo'n anderhalve maand mee bezig is.

'Het meeste werk zit in de details', vertelt hij. ' Maar de grootste uitdaging is om nog 22.000 stoeltjes op schaal te maken.'

Nog wel even bezig

Werkman knutselt aan de replica in zijn vrije uurtjes. 'Ik heb het druk met mijn werk en andere zaken, maar werk hieraan als ik even wil ontspannen.'

Hij heeft dan ook nog geen idee wanneer de maquette klaar zal zijn. 'Ik heb er geen deadline aan gegeven, maar ik ben nog wel even bezig. Het is nog lang niet klaar.'

Op de keukentafel

Het bouwwerk staat op de keukentafel, daar werkt Martijn aan zijn creatie. Het is in delen op te bergen, maar moet, eenmaal klaar, zo'n twee bij dik drie meter worden.

Bij het bouwen kan hij putten uit zijn ervaring als bouwkundig adviseur. Hij heeft 3D-tekeningen van het stadion geprint en maakt op basis daarvan de onderdelen van het stadion. Zo komen twee van zijn passies bij elkaar: werk en FC Groningen.

In het echte stadion?

De FC-supporter is met de club in gesprek om te kijken of het uiteindelijke resultaat misschien ergens kan komen te staan.

'In het museum of ergens anders in het stadion, dat zou mooi zijn. Maar misschien willen ze er ook wel niks mee.'

Ondertussen is hij nog wel even zoet met het bouwen van het schaalmodel. 'Er is nog veel te doen, dus ik moet de uitdaging nog even aangaan.'