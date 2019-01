Deel dit artikel:













Overname scheepswerf Barkmeijer is afgerond De scheepswerf in Stroobos (Foto: Alf Vitt/Google)

De failliete scheepswerf Barkmeijer in Stroobos wordt definitief overgenomen door Thecla Bodewes Shipyards. De overname is donderdag afgerond. De doorstart is van belang voor de scheepsbouwindustrie in Noord-Nederland.

Barkmeijer Shipyards zal haar activiteiten onder de eigen naam voortzetten. De in aanbouw zijnde baggerschepen worden afgebouwd voor een Nederlandse opdrachtgever. Mede dankzij deze opdrachtgever is de doorstart van Barkmeijer mogelijk gemaakt. Kennis en kunde 'Barkmeijer Shipyards heeft de laatste jaren succesvol innovatieve schepen ontwikkeld en gebouwd. De kennis en kunde op het gebied van specialistische schepen is een welkome aanvulling in de portefeuille van Thecla Bodewes Shipyards', stelt het bedrijf in een persbericht. Lees ook: - Scheepswerf Barkmeijer Stroobos is failliet

