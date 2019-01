Einde dreigt voor Kernfysisch Versneller Instituut van RUG

De Rijksuniversiteit Groningen wil af van het Kernfysisch Versneller Instituut – Center for Advanced Radiation Technology (KVI-CART).

Het instituut, dat nucleair onderzoek doet met een reusachtige deeltjesversneller, heeft financiële problemen. Volgens het universiteitsbestuur is er weinig behoefte aan dit type onderzoek, waardoor de deeltjesversneller te veel stilstaat.

49 medewerkers

Drie onderzoeksgroepen van de universiteit werken in het instituut. Vraag is wat met deze 49 medewerkers gebeurt. Twee van de drie onderzoeksgroepen kunnen mogelijk elders binnen RUG of in het UMCG aan de slag.

Voor de derde is geen belangstelling; wat dat voor die medewerkers betekent is nog onduidelijk. Het universiteitsbestuur zegt alles in het werk te stellen om hen te begeleiden naar ander werk, maar gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten.

UMCG

Het UMCG overweegt de deeltjesversneller voor onderzoek te gebruiken. In dat geval blijft de universiteit eigenaar en wordt het ziekenhuis gebruiker. De deeltjesversneller op eigen kracht overeind houden is hoe dan ook te duur voor de RUG, zegt bestuurder Jan de Jeu.

U-raad

Personeel van het instituut bestrijdt de uitzichtloze financiële situatie en ook de universiteitsraad (vertegenwoordiging van studenten en personeel) is nog niet overtuigd.

De U-raad wil pas met een advies komen als meer duidelijk is over de gevolgen voor het personeel en de toekomst van de deeltjesversneller. In februari bespreekt de U-raad het onderwerp verder.

