Mollema direct op het podium in eerste wedstrijd van het seizoen

Wielrenner Bauke Mollema is in zijn eerste wedstrijd van het seizoen direct op het podium geëindigd. De coureur van Trek-Segafredo werd derde in de Trofeo Ses Salines-Felanitx, op het Spaanse eiland Mallorca.

De winst was voor de Spanjaard Jesus Herrada, die elf seconden eerder dan de Fransman Guillaume Martin over de streep kwam. Mollema kwam in het spoor van Martin over de streep en hield wereldkampioen Alejandro Valverde achter zich.

De koers eindigde heuvelop.

Eerste Europese koers

De Trofeo Ses Salines-Felanitx, de eerste van vier opeenvolgende eendagswedstrijden op Mallorca, was de eerste Europese wielerkoers van het seizoen. In onder meer Australië en Argentinië is al wel gekoerst.

