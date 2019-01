Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opgestapt zorgpersoneel en dorpscoöperatie Klooster&Buren bereiken overeenkomst (Foto: Google Street View)

Het opgestapte personeel blijft de zorg verlenen in 't Olde Heem in Kloosterburen. Het enige dat verandert, is dat ze voor zichzelf zijn begonnen en niet meer werken onder de vlag van de dorpscoöperatie Klooster&Buren. Wel blijven ze samenwerken.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

De coöperatie en het zorgpersoneel hebben samen een verklaring opgesteld waarin ze laten weten dat het zorgpersoneel zelfstandig verder gaat. Wel zal er een samenwerking zijn. Daar worden nog afspraken over gemaakt. Onder begeleiding van externe adviseurs gaat de samenwerking vormgegeven worden. Veel bijzaken De zeventien zorgmedewerkers vonden dat de zorg in 't Olde Heem beter kon en diende eind december hun ontslag in. De coöperatie hield zich volgens hen te veel bezig met bijzaken. De personeelsleden richtte een eigen zorginstelling op: Loug Hogeland. Dit zorgde voor boosheid en verbazing bij het bestuur van de dorpscoöperatie. Die vonden wel dat de zorg de juiste aandacht kreeg en noemde de beslissing een 'coup'. 'Tijd nodig' De twee partijen omschrijven de periode als 'ingewikkeld en spannend' voor de betrokkenen. Er is volgens hen veel gebeurd. 'Zoals het gaat in dit soort processen is er tijd nodig om over verschillende gevoelens heen te komen. En moet je onderzoeken hoe je de toekomst vorm wil geven', schrijven ze in de verklaring. Deze maand zijn er gesprekken geweest tussen beide partijen. Maar de personeelsleden blijven bij hun keuze om voor zichzelf te beginnen. Alle cliënten blijven dezelfde zorg houden, alleen nu vanuit Loug Hogeland. 'Kous is af' De coöperatie heeft nog wel geprobeerd een eigen zorgteam op te zetten, maar laat weten dat dit niet haalbaar is. Bovendien zou het niet de passende oplossing zijn, om bewoners en cliënten bij elkaar te houden. Meerdere zorgteams die naast elkaar 24-uurs zorg bieden is volgens hen niet wenselijk. Volgens beide partijen is de kous af met deze stap en staan de neuzen nu echt dezelfde kant op. Lees ook: - Koninklijk voorbeeld Klooster&Buren heeft nog steeds onderling ruzie

- Coöperatie Klooster&Buren en opgestapt zorgpersoneel gaan om tafel

- Zorgpersoneel Klooster&Buren stapt op en begint voor zichzelf