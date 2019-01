Waarom cirkelde een KLM-Boeing boven Groningen?

Een Boeing 737 van de KLM heeft donderdag het begin van de avond een testvlucht gemaakt boven onze provincie en is vervolgens ook geland op Groningen Airport Eelde.

Het toestel cirkelde onder meer boven Slochteren, Veendam en Appingedam

Stop-and-go

Het toestel had op Schiphol een onderhoudsbeurt gehad, waarna de apparatuur in de lucht werd getest. Ook werd op Eelde een zogeheten touch-and-go geoefend. Boven Amsterdam is geen ruimte daarvoor, daarom werd uitgeweken naar Eelde.

Omdat het langer duurde dan verwacht voordat het KLM-vliegtuig naar Schiphol kon terugkeren, landde het ook echt op Eelde. Verwacht wordt dat het toestel later op de avond terugvliegt naar Amsterdam.