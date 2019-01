Hanzestudent misbruikte gegevens medestudenten voor oplichting

Een 33-jarige Stadjer moet, als het aan het OM ligt, twaalf maanden de cel in, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De Hanzehogeschoolstudent wist een jaar lang bedrijven als Bol.com en Coolblue op te lichten door bestellingen te plaatsen met gegevens van medestudenten. Dat deed hij van augustus 2016 tot en met juli 2017.

De officier van justitie komt tot een deels voorwaardelijke straf omdat hij het belangrijk vindt dat de man zich laat behandelen. Hij zou een moeilijk verleden hebben gehad.

Gegevens aftappen

De gegevens tapte hij af van de computers van de Hanzehogeschool, waar hij ook de bestellingen plaatste. De spullen liet hij op verschillende adressen bezorgen. Hij verkocht ze door via Marktplaats. Het geld dat hij verdiende maakte hij over op een PayPal rekening.



Toen Bol.com meerdere telefoontjes kreeg van mensen die rekeningen ontvingen van spullen die ze niet hadden besteld, schakelden ze de politie in. Die startte een onderzoek en betrapte de man op heterdaad toen hij een van zijn bestellingen wilde ophalen.

Listige wijze

Volgens het OM handelde de man 'op zeer listige wijze'. De inloggegevens van medestudenten haalde hij binnen via een zogenoemde 'key-locker', software dat je aan een computer en een toetsenbord koppelt, zodat je toetsaanslagen kunt registreren.

De bestellingen liet hij op verschillende adressen bezorgen, met name portiekwoningen waar de brievenbus niet in de deur zit. Met een slatang viste hij de bestellingen uit de brievenbus. Dit lukte overigens niet altijd.



'Hij heeft er echt over nagedacht hoe hij dit allemaal moest doen, en hoe hij uit beeld kon blijven', sprak de officier.

Aantasten imago

De officier benadrukte dat het niet om een paar zaken gaat, maar om zo'n dertig. Daarnaast verweet hij de Hanzestudent dat hij in de privacygegevens van tientallen medestudenten is gaan neuzen, en dat hij het imago van zowel zijn school als Bol.com heeft aangetast. Bol.com eist een vergoeding van 7500 euro.

Ongelooflijk veel spijt

De verdachte sprak zichtbaar geëmotioneerd op zitting. Hij verklaarde tot zijn daden te zijn gekomen, omdat hij er financieel doorheen zat. Zijn studiefinanciering werd omgezet in een lening, waar hij veel stress van ondervond.

Om huur, onderhoud en collegegeld te kunnen betalen, zag hij geen andere uitweg dan deze. 'Daar heb ik ongelooflijk veel spijt van.'

Leven op de rit krijgen

Zijn advocaat benadrukte dat de man hard aan het werk is om zijn leven weer op de rit te krijgen. Hij heeft een fulltime baan, mag onder bepaalde voorwaarden zijn studie afronden en staat onder toezicht van de reclassering.

De raadsman vroeg de rechters hier rekening mee te houden. 'Bovendien is mijn cliënt al gestraft. Hij heeft veertien dagen in voorlopige hechtenis gezeten. En de Hanzehogeschool heeft hem een jaar geschorst.' Hij pleite voor een taakstraf.

Aan de bak

De Hanzestudent zei in zijn laatste woord dat hij er alles aan wil doen zijn fouten recht te zetten. 'Ik wil niet in de bak, ik wil aan de bak.'

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.