McDonald's wil restaurant openen in Kolham

McDonald's wil een restaurant openen in Kolham. De fastfoodketen heeft meerdere locaties bekeken, en heeft haar oog laten vallen op een locatie op bedrijventerrein Rengers.

De kavel die McDonald's wil, is bijna 8.000 vierkante meter. Mogelijk komt er ook een tankstation op de locatie.

Heroriëntatie

Volgens wethouder Jan-Jakob Boersma is de keten bezig met een heroriëntatie over de locaties van de restaurants. In Winschoten, Appingedam, Stadskanaal en de stad Groningen is de fastfoodketen al aanwezig. Onlangs opende nog een vestiging bij Hoogkerk.

Het is niet de eerste keer dat 'de grote gele M' naar de omgeving van Hoogezand wil komen: vlak na de eeuwwisseling was dat ook al het geval. Toen kwam het wegens provinciaal beleid niet zover.

Omwonenden

Omwonenden worden volgende week bijgepraat over de mogelijke komst van de keten, die zo'n 100 arbeidsplaatsen moet opleveren.

'Draagvlak is daarbij voor zowel de gemeente als de fastfoodketen belangrijk', zegt wethouder Boersma. Mocht het zover komen, dan moet het bestemmingsplan van de locatie nog wel aangepast worden.

