Weet jij het nog, die horrorwinterdag van 14 februari 1979?

14 februari 1979. Een datum die bij menig Groninger in het geheugen staat gegrift. Onze provincie werd die dag geteisterd door een snijdende sneeuwstorm. Het openbare leven lag volledig plat, dorpen raakten geïsoleerd en huizen gingen schuil achter muren van sneeuw.

Zondag 10 februari blikken Noordmannen Wiebe Klijnstra en Erik Hulsegge terug op die barre winter van 1979 tijdens een extra lange live-uitzending vanuit Stedum.

Het leger ingezet

Dagenlang was het noorden afgesneden van de rest van het land. Het leger werd ingezet om ingesneeuwde Groningers te bevrijden en wegen en treinsporen weer begaanbaar te maken. Radio Noord was voor het eerst in de geschiedenis de hele dag in de lucht.

Mensen die stierven

Tijdens de uitzending van Noordmannen komen de indringende verhalen van toen aan bod.

Gestrande automobilisten, lege schappen in de winkels, in de kou door het ontbreken van stroom, boeren die hun melk weg moesten gooien, pasgeboren kinderen en mensen die stierven.

Naastenliefde

De horrorwinter van 1979 veroorzaakte niet alleen ellende. Bij de Groningers in nood ontstond ook een saamhorigheid en naastenliefde van ongekende weerga.

Ook op TV en online

De uitzending van Noordmannen met verhalen, fragmenten, beelden en foto's van toen is zondagmorgen 10 februari rechtstreeks te horen en te zien van 8.00 tot 12.00 uur. De uitzending is dus ook te zien op TV en wordt gecoverd via online en de sociale media van RTV Noord.

Vier uur lang beleven we op RTV Noord nog een keer die gedenkwaardige winterdag in 1979.