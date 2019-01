Veelpleger gaat opnieuw in de fout en krijgt celstraf

Voor het stelen van een auto, meerdere inbraken en het medeplegen van een straatroof in Groningen eist het Openbaar Ministerie 15 maanden cel tegen een 35-jarige Stadjer. Daarvan zijn vijf maanden voorwaardelijk.

Omdat de man in zijn proeftijd in de fout ging, moet hij ook een eerder opgelegde straf van tien maanden alsnog uitzitten. In totaal moet hij dus twintig maanden de gevangenis in.

Getackeld door de politie

De man stal in september een auto waarvan de sleutel nog in het slot zat. De politie ontdekte dit en zette de achtervolging in. De verdachte sprong uit de auto en werd vervolgens getackeld door de politie.

Rond dezelfde periode brak de Stadjer in bij een restaurant, waar hij een Macbook en een iPad buitmaakte. Ook raakte hij betrokken bij een straatroof. Samen met een paar andere mannen beroofde hij een man van zijn portemonnee, waarop ze met zijn pinpas geldbedragen gingen pinnen. Camerabeelden legden dit vast.

Reeks eerdere veroordelingen

De man heeft een hele reeks eerdere veroordelingen op zijn naam staan, met name vermogensdelicten. Volgens de officier van justitie is de Stadjer een veelpleger met persoonlijkheidsproblemen, waarbij er een grote kans is dat hij in oude gewoontes vervalt.

Muntendam

De reclassering denkt dat begeleiding via een beschermde woonvorm en structuur de man in de toekomst kan helpen. Volgens zijn advocaat heeft hij inmiddels een plekje gevonden in Muntendam.

Het OM eist dat de man na het uitzitten van zijn straf begeleid gaat wonen.