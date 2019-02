Verbazing en boosheid over aanhoudend basisscholenconflict: 'We zijn lamgeslagen'

Ouders en leraren zijn boos en teleurgesteld in de Raad van Toezicht van scholengemeenschap OPOS. Die blijft achter de omstreden bestuurder Hester van Gorkum staan, tegen het zere been van leraren, ouders en de vakbond.

'Ik ben boos. Moedeloos. Lamgeslagen. Wij worden neergezet als onruststokers, maar dat is niet zo. Wij willen gewoon het beste onderwijs voor onze kinderen. Die hebben geen baat bij deze onrust', zegt Medezeggenschapsraad-voorzitter Minke de Roos van OBS De Kinderboom in Slochteren.

'Gewoon goed onderwijs'

'De mensen die ik nu spreek, zijn hier niet blij mee. Ze voelen zich niet serieusgenomen. Niemand. Ouders en leraren niet.' De angst dat de bestuurscrisis overslaat op kinderen is dan ook voelbaar.

'We willen gewoon goed onderwijs en daar heb je leraren voor nodig. Zij kunnen overal aan de bak. Wat als ze vertrekken? Wat blijft er dan nog over van OPOS? We moeten ze op handen dragen', aldus De Roos.

Hartekreet

Marsiska Hermsen is een van de bezorgde ouders: 'Docenten zouden zich moeten focussen op het onderwijs. Hoe je het ook went of keert, kinderen worden hier de dupe van', is ook haar vrees.

'Docenten moeten bezig zijn met lesgeven, en niet met deze crisis. Daar komt nog eens bij dat dit klauwen met geld kost. Mijn hartekreet: los dit zo snel mogelijk op.'

Kwaliteit achteruit

Die oproep doet ook Richard, vader van een leerling van de Kinderboom. 'Onze kinderen zijn gebaat bij een goed bestuur, iets wat zeker niet door de huidig directeur is bereikt en al helemaal niet in de toekomst bereikt zal worden', schrijft hij in een mail aan de Raad van Toezicht.



'Nu vernemen wij dat u opnieuw voornemens bent om alweer een interim aan te trekken, de zoveelste geldverslinder en dit ook alweer ten koste van het al steeds kleiner wordende budget van de betrokken scholen. Dit heeft als uitwerking dat de kwaliteit van de betrokken scholen uiteindelijk achteruit gaat en zij wellicht onder toezicht worden gesteld van de onderwijsinspectie', vreest de bezorgde vader.

Wat is er aan de hand bij OPOS?

De crisis onstond na een conflict tussen bestuurder Hester van Gorkum en basisschooldirecteur Mijna de Bruin. Waar het conflict over ging is onduidelijk, maar ouders en leraren wordt verzekerd dat het 'bovenschools' is. De crisis onstond na een conflict tussen bestuurder Hester van Gorkum en basisschooldirecteur Mijna de Bruin. Waar het conflict over ging is onduidelijk, maar ouders en leraren wordt verzekerd dat het 'bovenschools' is. In de weken erop escaleert het. In totaal zeggen drie van de zeven basisscholen van OPOS het vertrouwen op in de bestuurder. Het gaat om De Driespan in Harkstede, De Ruitenvelder in Froombosch en de Kinderboom in Slochteren. Woensdagmdidag slaat de onrust over naar nog een basisschool: De Springplank in Siddeburen. Daar stapte schooldirecteur Allard Bloem per direct op. Eerder deze week meldde de omstreden bestuurder Hester van Gorkum zich ziek. Dat was volgens een woordvoerder 'niet vanwege een griepje', maar een gevolg van het slepende conflict. De Raad van Toezicht wil een interimmer aangestellen, maar blijft wel achter Van Gorkum staan.

