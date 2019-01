Karin Dekker volgt opgestapte wethouder in Assen op

Karin Dekker (GroenLinks) heeft een nieuwe politieke functie. Ze volgt in Assen Gea Smith op, die per 1 februari stopt als wethouder in die gemeente.

Dat meldt RTV Drenthe.

Groningen en Leek

Dekker was eerder tien jaar lang wethouder in de stad Groningen, van 2002 tot 2012. Haar grootste dossier in die tijd was de mogelijke komst van de tram. Uiteindelijk moest de gemeente de plannen afblazen.

Tot eind vorig jaar bekleedde Dekker het wethouderschap in de gemeente Leek, dat nu is opgegaan in het Westerkwartier.

