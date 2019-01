'We moeten niet net doen alsof het een oorlogsgebied is, maar we moeten wel heel goed blijven opletten.' Dat zei burgemeester Peter den Oudsten van de gemeente Groningen donderdagvond tijdens een wijkgesprek over veiligheid in De Hoogte.

Het is de tweede keer dat Den Oudsten met bewoners in de wijk gesprek gaat. 'Ik zeg altijd, wij moeten op de werkvloer van de samenleving ons werk doen. En als wij rechtstreeks van bewoners horen wat hen beweegt, waar ze zich aan ergeren, dan kunnen wij beter ons werk doen.'

Asociaal rijgedrag

Eén van die ergenissen is het asociale rijgedrag in de wijk, zo blijkt tijdens de bijeenkomst in het Cortinghhuis aan de Borgwal. 'De Johan van Oldenbarneveltlaan is af en toe net een racebaan', vertelt buurtbewoner Albert van de Berg. 'Dan rijden ze hier met zeven man op hun scooter door de straat. Links, rechts, over de stoep. Daar moet echt wat aan gebeuren.'

Hetzelfde geldt voor buurtbewoners met pyschische problemen. 'Er wonen te veel kwetsbare personen op één plek in de wijk. Dat veroorzaakt overlast', aldus één van de bewoonsters.

Niet makkelijk

Op dit moment worden er geen mensen met psychische problematiek meer geplaatst in De Hoogte en de Selwerderijken. Maar daarmee is het probleem nog niet verholpen, weet ook Den Oudsten.

'Je hebt hier een concentratie van mensen die niet veel te besteden hebben. Veel mensen die het ook moeilijk hebben. We willen deze mensen graag helpen om hun leven op de rit te krijgen. Maar ondertussen moet de overlast van sommige mensen in de samenleving ook stoppen. In die combinatie moeten wij ons werk doen, en dat is niet altijd makkelijk', aldus Den Oudsten.

Buurtconciërge

Maar het is niet alleen maar kommer en kwel in De Hoogte. Zo houdt de politie nu regelmatig verkeerscontroles en wordt er iets gedaan aan de diefstal van brommers en scooters in de wijk. En de schermclub organiseert wekelijks een sportuurtje voor moeders uit de buurt. 'Weerbaarheid en en discipline, daar draait het om', aldus één van de initiatiefneemsters.'

Bovendien loopt er sinds vorig jaar september een buurtconciërge rond. 'Het is een hele leuke levendige wijk', vertelt Johan de Keijser. 'Net als in andere wijken gebeurt hier ook wel eens wat, maar het zijn hele toegankelijke en vriendelijke mensen.'

Zwerfafval

Sinds zijn aanstelling is Johan vooral bezig met het opruimen van zwerfaval. 'Gemiddeld gaat het om zo'n tien vuilniszakken per week. En het zijn niet van die grijze vuilniszakken, maar van die grote blauwe industriële zakken.'

Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om het afval te gaan scheiden en het plastic te recyclen. 'Van dat plastic willen we dan bankjes en stoeltjes maken voor in de wijk.'

Mooie wijk

De Hoogte werd door voormalig minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie in 2007 aangewezen als één van de veertig probleemwijken in Nederland. Maar dat is volgens Den Oudsten niet de reden van zijn bezoek.

'Ik voer deze gesprekken in veel wijken. En we moeten niet net doen alsof het hier een oorlogsgebied is. De Hoogte is een mooie wijk, maar we moeten wel heel goed opletten en blijven opletten.'

