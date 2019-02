Supporters en sponsoren mengen zich in beleid FC Groningen

Supportersgeledingen en sponsoren van FC Groningen willen meer inspraak in het clubbeleid. (Foto: JK Beeld)

De belangrijkste supportersgeledingen en een aantal sponsoren van FC Groningen maken zich zorgen over het beleid van de club en willen daarom meer inspraak. Dat blijkt uit een uitgelekt rapport dat is gericht aan de clubleiding en RvC.

Het rapport is in handen van RTV Noord. De rapportschrijvers willen dat de Raad van Commissarissen (RvC), nu aangevoerd door Arie Wink, vernieuwd wordt. De nieuwe RvC moet diverser worden ingevuld dan het in de afgelopen jaren is geweest.

Nieuwe RvC

Net als bij een aantal Duitse clubs is de wens er om als supporters een zetel krijgen in het toezichthoudend orgaan. Daarnaast moeten de commissarissen bestaan uit mensen met voetbaltechnische kennis, een commerciële achtergrond, vastgoedervaring en iemand die zich thuis voelt in financiële cijfertjes.

Kapitaal niet op het veld

De zorgen over het beleid worden onder andere veroorzaakt door een, volgens de rapportschrijvers, opmerkelijke ontwikkeling: de personeelskosten zijn in de afgelopen jaren veel hoger geworden, maar het spelersbudget kleiner. En dat terwijl de begroting in de laatste tien jaar nagenoeg hetzelfde is gebleven.

De organisatie moet op de schop zodat er weer geld vrijkomt voor meer kwaliteit in de spelersgroep, stelt het rapport: 'De focus moet weer op het voetbal komen te liggen.'

Ook zijn er zorgen over de weggelopen seizoenskaarthouders: in zeven jaar tijd is dat aantal met zesduizend gedaald.

IJzer smeden als het heet is

De supporters en sponsoren zien hun kans schoon nu FC Groningen op zoek is naar twee nieuwe directeuren (algemeen en technisch). Ook in die zoektocht adviseren de schrijvers: zoek een algemeen directeur die een 'verbinder' is en zet daar een technisch directeur met een schat aan ervaring naast.

Donderdag meldde RTV Noord al dat de 34-jarige Wouter Gudde de kandidaat is voor de opvolging van Nijland. De gesprekken zijn nog gaande en hij is nog niet officieel aangesteld, maar het personeel van de club is al ingelicht.

Supporters

Het rapport is ondertekend door de Supportersvereniging FC Groningen, Rolly Side, Supporterscollectief FC Groningen, Ultras Cruoninga en Z-Side. Zij komen in de loop van vrijdag officieel naar buiten met het rapport. Welke sponsoren zich aan het rapport verbinden, is niet benoemd.

Algemeen directeur Hans Nijland wil op dit moment niet reageren op het rapport.

Lees ook:

- FC Groningen licht personeel in over kandidatuur Wouter Gudde