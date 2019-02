Lopend Vuur: Bankfilialen zijn overbodig geworden; ik regel het online

ABN AMRO sluit de deuren van het filiaal van de bank in winkelcentrum Paddepoel in Stad. De reden daarvan is het dalend aantal bezoekers. Volgens het bedrijf bankieren klanten tegenwoordig vooral online.

Steeds meer banken sluiten hun filialen. Ben je blij met die ontwikkeling en vind je die ook logisch? Breng jij zelf nog wel eens een bezoek aan de bank?

