Stoptreinen tussen Assen en Groningen rijden weer (update)

De stoptreinen van de NS tussen Assen en Groningen rijden weer volgens schema. Door een wisselstoring reden de zogeheten Sprinters vrijdagochtend tussen 06:00 en 08:30 uur niet.

Het spoorwegbedrijf had al aangegeven dat de problemen vermoedelijk weer rond 09:00 uur waren opgelost.

De Intercity's hadden overigens geen last van de wisselstoring; deze treinen reden gedurende de storing wel volgens de normale dienstregeling. Hoe de wisselstoring precies is ontstaan, is niet bekend.