Supportersgroepen roeren zich: 'Dé kans om wat te veranderen'

Dat supporters van FC Groningen meer te vertellen willen hebben over het clubbeleid, is volgens FC Groningen-watcher Stefan Bleeker zo'n gekke gedachte nog niet. 'Dit is de kans om wat te veranderen binnen de club', zegt hij.

Bleeker doet die uitspraak op basis van een uitgelekt rapport, dat is opgesteld door belangrijke supportersgeledingen binnen de club, en een aantal sponsoren.

'Topzwaar beleid'

Het belangrijkste nieuws dat bij Bleeker blijft hangen, na het lezen van het rapport, is dat supporters zich veel zorgen maken over de club. 'Volgens hen is het beleid topzwaar geworden. Er wordt bijvoorbeeld te veel geld uitgegeven aan zaken waaraan dat niet zou moeten. Zo is er onvrede over het feit dat het spelersbudget lager ligt dan de personeelskosten', weet hij.

Niet nieuw

Supporters die wat in de melk van hun club te brokkelen hebben, is geen nieuw fenomeen. 'In Duitsland en Engeland hebben supporters al op grote schaal meer invloed op de club. En als je ziet hoe het daar gaat, kun je niet anders concluderen dan dat het goed gaat', vindt Bleeker.

'En supporters zijn zo dom nog niet', vervolgt hij. 'Ik denk dat het belangrijk is dat supporters inspraak hebben op wat er bij hun club gebeurt.'

Kritiek

'Als je het rapport leest, kun je dat opvatten als kritiek naar de huidige beleidsbepalers', concludeert de FC Groningen-watcher. 'De supporters vinden dat er de laatste jaren ontzettend veel fouten zijn gemaakt, die in de toekomst niet weer gemaakt moeten worden. Daarom voelden ze zich genoodzaakt om dit rapport op te stellen. En ja, daarom is het nu even onrustig rond de club.'

