Rondje Groningen: Huh? Hebben Groningers mijn gasmeter gehackt?

Een boekenbende die biebs leeg steelt, een slimme meter die samenzweert met de Groningers en monumentaal wc-papier. Het komt allemaal voorbij in het laatste Rondje van deze week.

1) Boekenbende slaat zijn slag in Groningen

Slecht nieuws voor Fred Diks, schrijver van de kinderboekenreeks 'Koen Kampioen'. Al zijn boeken over dit jonge voetbaltalent zijn verdwenen uit een Groningse bibliotheek. En wat heeft FC Groningen-speler Michael Breij hier mee te maken?

2) Slimmer dan gedacht

We hebben dan misschien nog niet de steun van Den Haag, maar de slimme meters staan wel aan onze kant.

3) Monumenten bekijken vanaf de wc

Zulk mooi wc-papier heb jij thuis vast niet.

4) Wat is ver?

Dus: Zevenhonderd kilometer is een 'kortere afstand', maar Groningen is ver?



5) Nikinho bedankt!

Oud FC'er Nick van der Velden neemt nu echt afscheid van het professionele voetbal.

6) Gratis kunst in Groningen

Dat krijg je als mam de hort op is. Vijf tips over kunstwerken in Groningen die je gratis kunt bekijken.

7) Mooi hoor!

Winters Grunn blijft mooi.

8) Wie weet waar?

Een raadplaatje van de Groninger Archieven om af te sluiten.



