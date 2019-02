Jos Aartsen stopt als bestuursvoorzitter UMCG

Jos Aartsen stopt komend najaar als voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG.

Dat maakte het ziekenhuis vrijdag bekend.

Aartsen kwam in 1997 als directeur Beleid in dienst van het UMCG. Tussen 2008 en 2012 was hij lid van de Raad van Bestuur van het UMCG. Nadien werd hij voorzitter van diezelfde raad.

Wanneer Aartsen precies stopt, hangt af van de datum waarop zijn opvolger kan beginnen.

