Dit weekend in Groningen: Het laatste midwinterfeest mét pannenkoeken

De dagen beginnen te lengen, maar het is nog hartje winter. Daarom hebben we enkele hartverwarmende activiteiten voor dit weekend op een rijtje gezet.

Maria-Lichtmis Wintertocht

Een tien kilometer lange wandeltocht tussen vier Hogelandster kerken: die van Eenum, Leermens, Zeerijp en 't Zandt. Bij elk van deze kerken kun je zaterdag vanaf 10:30 uur gratis starten. Je krijgt een stempelkaart en een routebeschrijving mee. De laatste deelnemer moet om 16:30 uur binnen zijn.

In de tijd dat deze vier kerken gebouwd zijn, speelden heiligendagen een grote rol. Op 2 februari was het Maria Lichtmis, het laatste van de twaalf midwinterfeesten. Het was een traditie om op deze dag pannenkoeken te bakken en dat wordt dan ook gedaan in Zeerijp. Maar natuurlijk is ook bij de andere kerken iets lekker warms te krijgen.

Foto: André Menninga

Braakballen pluizen

Uilen eten muizen met huid en haar op en spugen de onverteerbare delen uit. Je hebt er vast wel eens van gehoord: een uil die een bal uitbraakt. Waarom doet hij dat? En wil jij weten wat er in zo'n bal zit? Kom dan zondag braakballen pluizen bij Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103 in Groningen en ontdek wat er allemaal in zit. Wat je vindt, mag je als souvenir meenemen.

(Dier)sporenexcursie

Zet je speurneus op en kom kijken welke sporen dieren hebben achtergelaten. Naast pootafdrukken ga je op zoek naar haren, veertjes, holen en natuurlijk poep. De excursie begint zondagmiddag om twee uur bij Informatiecentrum Nienoord in Leek. Als je lid bent van het IVN (Instituur voor Natuureducatie) mag je gratis mee; anders betaal je 2,50 euro.

Een geplukte houtduif



Indoor vliegdemonstraties

Vorig winter werd er ook al indoor gevlogen met vliegtuigjes, drones en helikopters in de Rodenburghal in Leek. Deze machines zijn gebouwd door leden van de Roder Luchtvaartclub.

De demonstraties beginnen om half tien en duren twee uur. Publiek is van harte welkom en de toegang tot de Rodenburghal is gratis.

Foto: Roder Luchtvaart Club

Veel plezier dit weekend! Laat je ons weten of je het leuk vond? Gebruik #rtvnoord bij je bericht op Facebook, Twitter of Instagram.