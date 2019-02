'Kinderen moeten hun zwemvaardigheid onder de knie houden'

Deel dit artikel:













Schooldirecteur Minna Nicolai (r) laat kinderen weer zwemmen (Foto: Elwin Baas/RTV Noord) Alle kinderen hebben hun zwemdiploma al (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Schoolzwemmen is niet veel basisschoolleerlingen meer gegeven. Maar kinderen van de Jan Ligthartschool in Westerbroek doken vrijdagmorgen wel voor hun eerste les het water in.

'In de wintermaanden zwemmen kinderen bijna niet meer en sommigen doen dat zelfs in de zomer niet', vertelt schooldirecteur Minna Nicolai. 'Wij vinden het belangrijk dat ze hun zwemvaardigheid onder de knie blijven houden. Dat ze zich goed kunnen redden.' Beweegplezier

De deelnemende kinderen, van groep vier tot en met acht, hebben allemaal hun zwemdiploma al. Toch krijgen ze vanaf nu eens per twee weken zwemles, gegeven door hun eigen gymleraar. 'Dat is wel heel uniek', glundert directeur Nicolai trots. 'Een onderdeel van het zwemprogramma is reddend zwemmen. Maar natuurlijk gaat het ook om het beweegplezier.' Sponsors nodig Om de lessen te betalen, rekent de school op sponsoring van bedrijven. Aan Stephan Groenbroek de schone taak dat geld bijeen te krijgen. Hij is eigenaar van het zwemschoolpand waar de lessen plaatsvinden. 'We zoeken nog bedrijven, maar dat krijgen we wel voor elkaar. We hebben voor hetere vuren gestaan. Met het bedrijf van mijn vader, waarbij ik in dienst ben, bouw ik zelf zwembaden, dus we zijn zelf al de eerste sponsor van de lessen', lacht hij. Ook eigenaresse Moniek Bruins van de lokale zwemschool werkt mee aan het project.