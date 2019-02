FC Groningen met fitte selectie naar Tilburg

FC Groningen reist waarschijnlijk met een fitte selectie af naar Tilburg voor de wedstrijd tegen Willem II, aankomende zaterdag.

Het enige vraagteken is Iliass Bel Hassani. Hij ging tegen PSV vroegtijdig naar de kant, omdat zijn teen uit de kom was geschoten.

'We verwachten dat Bel Hassani mee kan doen, maar dat hangt nog even af van de training van vanmiddag', zegt trainer Danny Buijs. 'De medische staf is verbaasd hoe snel het gaat met zijn herstel. Als hij fit genoeg is, zal hij in de basis starten.'

Duel zonder favoriet

Willem II staat momenteel op de negende plaats in de eredivisie, met 25 punten uit 19 wedstrijden. 'Ik vind het een hele voetballende ploeg. Ze zjin met een goede serie bezig.'

Buijs durft geen favoriet voor het duel aan te wijzen. 'Ze hebben misschien het thuisvoordeel, maar ik denk dat het heel dicht bij elkaar ligt.'

Bij Groningen keert Zeefuik terug in de basis na een schorsing. Ko Itakura is sinds deze week speelgerechtigd. Zijn landgenoot Ritsu Doan is afwezig. Hij speelt vrijdagmiddag om 15 uur de finale van de Azië Cup met Japan tegen Qatar.

