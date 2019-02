Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Grijpskerker ondernemer doet na zeven jaar aangifte van brandstichting De plek in Grijpskerk waar de loods afbrandde. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Ondernemer Fré Oosterhof heeft vrijdag bij de politie aangifte gedaan van brandstichting in zijn loodsencomplex in Grijpskerk. De brand woedde zeven jaar geleden en legde het complex volledig in de as.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

Met de aangifte wil Oosterhof bereiken dat de politie een strafrechtelijk onderzoek instelt om de brandstichter op te sporen. Onderzoeker ingeschakeld Omdat de oorzaak nooit officieel is vastgesteld, weigert de verzekeringsmaatschappij de schade te betalen. Oosterhof heeft daarop zelf de gerenommeerde onderzoeker Peter Coppes uit Helmond ingeschakeld. Coppes concludeert nu dat de brand is aangestoken. Brandweermannen De zoektocht naar de oorzaak van de vuurzee had nogal wat voeten in aarde. Vanwege de hitte tijdens de brand, kon de technische recherche geen uitsluitsel geven. Van meet af aan was er sprake van drie brandhaarden. Dat zou onder meer zijn geconstateerd door brandweermannen van het korps Grijpskerk, die vrij snel ter plaatse waren. Oosterhof stelde alles in het werk om deze brandweermannen als getuige te kunnen horen. Dat werd aanvankelijk geweigerd door de Veiligheidsregio Groningen, waar het korps Grijpskerk onder valt. Vorig jaar kwam er alsnog toestemming om de betrokken brandweermannen te mogen horen. Eind in zicht? Oosterhof hoopt dat het eind nu in zicht komt en duidelijk wordt wat er precies is gebeurd op die achtste februari in 2012. 'Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan de brand denk´, zegt hij. ´Ik verhuurde die loodsen en dat was mijn pensioen. Ik zit nog steeds op de uitbetaling van de schade te wachten. Je kunt je vast voorstellen dat dat aan mij vreet.' Lees ook: - Brand Grijpskerk veroorzaakt veel schade