Toezichthouders Oost-Groninger scholen werken al jaren onbevoegd

Vier toezichthouders van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) voeren al jaren hun werk uit, zonder daarvoor bevoegd te zijn. 'Twee van de vier moesten op 1 januari 2016 al herbenoemd worden, maar hebben verzuimd dat te regelen', zegt Pekelder wethouder Henk Busemann.

De drie Oost-Groninger gemeenten waar SOOOG actief is, zijn niet te spreken over de gang van zaken. 'Dit is zeer, zeer, zeer slordig', zegt Busemann. Oldambtster wethouder Bard Boon en wethouder Wietze Potze uit Westerwolde sluiten zich aan bij die uitspraak.



Herbenoeming

In totaal vallen 26 scholen in de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde onder SOOOG. Dat zijn basisscholen, maar ook scholen voor speciaal onderwijs.

De vier toezichthouders controleren het bestuur van SOOOG. De toezichthouders mogen dat maximaal acht jaar doen. Na vier jaar moeten zij herbenoemd worden. Zij moeten dat zelf aangeven bij de drie gemeenten.



'Ook onszelf aan te rekenen'

De gemeenten hebben de situatie zelf niet goed in de gaten gehad, geeft Potze toe. 'Dat geeft wel aan dat wij als gemeenten onvoldoende bij SOOOG betrokken zijn. Dat is heel zorgelijk, maar wij moeten onszelf dit ook aanrekenen.'

Boon spreekt van een niet uit te leggen situatie. 'Dit is slordig. Wij kregen in oktober opeens een brief namens de toezichthouders, de aanleiding daarvan ken ik niet. Maar wij hadden wel direct onze vraagtekens. Dit is knullig. Ik kan dit niet uitleggen, een excuus was op zijn minst op zijn plaats.'



'Gewoon vergeten'

Maar hoe kunnen vier toezichthouders jarenlang zonder bevoegdheid hun werk doen? Volgens Jan de Wit, voorzitter van de Raad van Toezicht, klopt het niet helemaal wat de gemeenten beweren.

'Naar mijn weten zijn de vice-voorzitter en ik gewoon benoemd. Er hoeven dus niet vier, maar twee mensen herbenoemd worden. Dat zijn wij gewoon vergeten. Wij hebben onze eigen baan en doen dit ernaast. Er is simpelweg niet aan gedacht.'

'Pas toen een vijfde lid stopte, hebben wij de papieren erbij gepakt. Toen bleek dus dat er iets fout is gegaan met de herbenoeming. Wij hebben vervolgens direct een brief gestuurd naar de gemeenten om dit alsnog te regelen', zegt De Wit.



Geen besluiten

Volgens De Wit heeft de Raad van Toezicht in de onbevoegde periode geen besluiten genomen die het niet had mogen nemen. 'Er zijn geen spectaculaire dingen gebeurd of strategische beslissingen genomen.'

Toch is dat voor in elk geval de gemeente Pekela niet voldoende. De gemeente heeft nogal wat vragen waar zij antwoorden op wil hebben. In Oldambt speelt dit minder, maar Boon zegt: 'Het kan best zijn dat er raadsvragen gesteld worden naar aanleiding van dit bericht.'



Westerwolde

Pekela heeft de herbenoeming daarom in elk geval een maand opgeschoven, de herbenoeming namens Oldambt staat eind maart gepland. Westerwolde heeft de herbenoeming al goedgekeurd, maar dat betekent niet dat die gemeente er het mildst in staat.

Potze: 'Het liefst willen wij helemaal stoppen met SOOOG. De gemeenten moeten rechtstreeks grip hebben op de scholen, daar moet een organisatie als SOOOG niet tussen zitten.'



Extra toezichthouder

Dat lijkt voorlopig niet te gebeuren. Wel hebben de gemeenten en de toezichthouders een gesprek met elkaar gepland. De gemeenten gaan daarin kenbaar maken een extra toezichthouder te willen.

Busemann: 'Wij willen graag meer regie hebben. Er zijn nu vier toezichthouders, maar je moet in elk geval een oneven aantal hebben. Wij willen daarom iemand namens de gemeenten naar voren schuiven.'