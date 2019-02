Deel dit artikel:













Borgbrug wordt weer op zijn plek gelegd De aangevaren Borgbrug. (Foto: Loek Mulder/RTV Noord (Archief)) (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord (Archief))

De reparatie van de Borgbrug is klaar. Over twee weken wordt het brugdek weer op zijn oude stek over het Eemskanaal in Groningen geplaatst.

Rijkswaterstaat begint zaterdag 16 februari om 10.00 uur met de werkzaamheden. Het brugdek wordt op een ponton teruggevaren. Hierna wordt het met grote kranen teruggeplaatst. Voorbehoud Een dag later, zondagochtend 09.00 uur, moet de klus geklaard zijn. Vanaf dat tijdstip kan de scheepvaart de brug weer passeren. Er is één voorbehoud: bij strenge vorst of harde wind wordt het terugplaatsen van het wegdek uitgesteld. Geduld Het wegverkeer moet nog wat langer geduld hebben omdat er nog kabels en leidingen moeten worden aangesloten. Deze werkzaamheden zijn uiterlijk zaterdag 23 februari afgerond, verwacht Rijkswaterstaat. Binnenvaartschip De Borgbrug werd begin december aangevaren door een binnenvaartschip. Het brugdek raakte zodanig beschadigd dat het van zijn plek moest worden gehesen om elders te worden gerepareerd. De scharnierpunten van de brug zijn hersteld, net als een leuning en de betonschade aan de onderzijde van de brug. Lees ook: - Aangevaren Borgbrug 'voor langere tijd' gestremd voor wegverkeer

