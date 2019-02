Duizenden scholieren beraden zich op hun toekomst aan de RUG

Het is een komen en gaan van studenten in het Academiegebouw (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Duizenden scholieren zijn vrijdag op de been in Stad. De één alleen, de ander met beide ouders, maar allemaal komen ze voor hetzelfde: de open dag van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Het is vrijdagochtend meteen al een drukte van belang op het Broerplein. Studenten en hun ouders banen zich een weg naar binnen en trotseren tegelijkertijd de trappen van het Academiegebouw. Op het plein wacht eventmanager Joke Jalvingh de belangstellenden op.

'We hebben bijna 10.000 aanmeldingen', zegt ze glunderend. 'Ik weet natuurlijk niet of iedereen die zich heeft aangemeld ook komt, maar over belangstelling hebben we in ieder geval niet te klagen.'

Opleidingen presenteren zich

Tijdens de open dag van de RUG presenteren allerlei opleidingen zich aan de scholieren en hun ouders, maar er zijn ook lezingen over onder meer het studentenleven en omgaan met geld. Daarnaast zijn er ook informatiemarkten, stadswandelingen en workshops.

Een gevoelig onderwerp waarover studenten ook geïnformeerd worden, is huisvesting in de stad. Jalvingh is zich ervan bewust dat dit een gevoelig onderwerp is. 'Vooral internationale studenten hadden afgelopen jaar problemen om woonruimte te vinden, maar we zijn druk bezig om dat goed te regelen', legt ze uit.

Aanbod

Ondertussen oriënteren duizenden scholieren en hun ouders zich op het aanbod van de RUG. Een student uit het Gelderse Epe is er nog niet helemaal uit, vertelt hij aan verslaggever Elwin Baas.

'Ik heb ongeveer al wel een idee wat ik wil, iets richting de economische kant lijkt mij interessant. Alleen weet ik nog niet waar. Ik sluit Groningen niet uit, maar het kan ook de universiteit van Twente worden.'