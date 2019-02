'Akkoord over cao in metaalsector'

Vakbonden en werkgevers in de metalektro hebben een akkoord over een nieuwe cao bereikt. Personeel krijgt er vanaf deze maand 3,5 procent loon bij.

Dat berichten Het Financieele Dagblad en NRC. Afgelopen najaar mislukte een bemiddelingspoging in de metaalsector nog.

Stakingen

Leden van FNV, CNV en de Unie reizen vrijdagmiddag af naar het hoofdkantoor van werkgeversorganisatie FME om de overeenkomst te ondertekenen. De deal komt na maanden van estafettestakingen.

Hoger loon

In het conceptakkoord is onder meer een loonsverhoging in drie stappen afgesproken. Naast de salarisverbetering van 3,5 procent, volgen nog twee loonsverhogingen in augustus en januari 2020. Ook krijgt een aantal uitzendkrachten een vaste baan.

