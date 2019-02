Deel dit artikel:













KNVB: 'Amateurvoetbal vooralsnog niet algeheel afgelast' Een besneeuwd amateurvoetbalveld. (Foto: ANP)

In tegenstelling tot vorige week is het amateurvoetbal in onze provincie dit weekend vooralsnog nog niet afgelast.

Volgens de KNVB zijn er 'grote regionale verschillen qua hoeveelheid sneeuw die op de velden ligt en de dooi die is ingezet'. De weersomstandigheden worden de komende uren in de gaten gehouden door de voetbalbond. Mocht dit alsnog leiden tot een algehele afgelasting, dan meldt de KNVB dit zaterdagochtend uiterlijk om 08:00 uur.