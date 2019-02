Gedupeerde vliegclub vindt gestolen spullen terug

Vliegclub Westerwolde heeft donderdagavond de spullen teruggevonden die twee weken geleden bij een inbraak werden gestolen.

De inbrekers sloegen maandag 21 januari 's nachts toe op het vliegveld van Stadskanaal. Ze demonteerden een vliegtuigmotor, beschadigden vliegtuigjes en namen onderdelen mee.

Veel tips

Een zoektocht naar de spullen had succes, laat de vliegclub op Facebook weten.

'Dankzij de vele berichten, de aandacht vanuit de media en (anonieme) tips hebben we de gestolen spullen donderdagavond teruggevonden! De eigenaren van de gestolen spullen zijn op de hoogte gebracht. Ook hun dank gaat uit naar iedereen die heeft opgelet en informatie heeft gedeeld.'

Politieonderzoek

Waar de spullen zijn gevonden, maakt de vliegclub niet bekend. 'In overleg met de politie, en in het kader van het nog lopende onderzoek, kunnen we momenteel niet meer informatie geven.'



Kosten

De club begon na de inbraak met crowdfunding om 100.000 euro op te halen. Maar door het terugvinden van de spullen wordt dat bedrag naar beneden bijgesteld. De inbraak jaagt de club nog wel op kosten.

'De kosten zullen voornamelijk bestaan uit de aanschaf van nieuwe kabels, bevestigingsmaterialen en toebehoren. Aangezien er 'gerommeld' is met vliegtuigen, zullen specialisten montage, inspectie- en controlewerkzaamheden moeten verrichten.'

