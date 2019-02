Gedupeerde vliegclub vindt gestolen spullen terug (update)

Vliegclub Westerwolde heeft donderdagavond de spullen teruggevonden die twee weken geleden bij een inbraak werden gestolen.

De inbrekers sloegen maandag 21 januari 's nachts toe op het vliegveld van Stadskanaal. Ze demonteerden een vliegtuigmotor, beschadigden vliegtuigjes en namen onderdelen mee.

Vondst in Emmen

De spullen zijn teruggevonden in de gemeente Emmen dankzij de aandacht in de media en een anonieme tip die daarop volgde. 'We kregen van iemand een locatie door, samen met het bewijs dat de gestolen spullen daar ook echt lagen', zegt bestuurslid Kevin Maat.

'De politie is er met meerdere eenheden op af gegaan en de tip klopte helemaal. We hebben in principe alles teruggevonden. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee.'

Eerder bezoek

Vlak na de diefstal vermoedde Maat dat de dieven al eens eerder op de vliegclub waren geweest, omdat ze de duurste apparatuur hadden meegenomen en precies wisten waar ze moesten zijn.

Reparatiekosten

De club begon na de inbraak met crowdfunding om 100.000 euro op te halen. Maar door het terugvinden van de spullen wordt dat bedrag naar beneden bijgesteld. De inbraak jaagt de club nog wel op kosten.

'De kosten zullen voornamelijk bestaan uit de aanschaf van nieuwe kabels, bevestigingsmaterialen en toebehoren. Aangezien er 'gerommeld' is met vliegtuigen, zullen specialisten montage, inspectie- en controlewerkzaamheden moeten verrichten.'

