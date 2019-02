Doan verliest finale Azië Cup van Qatar

FC Groningen-speler Ritsu Doan heeft de finale van de Azië Cup verloren. Japan kwam een slechte eerste helft niet te boven tegen Qatar: 1-3.

Doan startte in de basis in het Zayed Sports City Stadium in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Net als bij FC Groningen speelde hij vanaf de rechterkant.

In de eerste 45 minuten was Qatar oppermachtig. Almoez Ali (omhaal) en Abdulaziz Hatem (schot) zorgden voor een verdiende 2-0 voorsprong.

Cornerfestival

In het eerste kwartier na rust domineerde Japan. Doans ploeg kreeg corner op corner, maar werd in de lucht niet gevaarlijk tegen de kopsterke Qatar-verdedigers. Vanuit de enige tegenstoot verzuimde Qatar in deze fase de 0-3 te maken.

Aansluitingstreffer

Twintig minuten voor tijd kwam Japan alsnog terug in de wedstrijd. Takumi Minamino rondde een steekpass af met een stiftje over de uitlopende doelman. Het was de eerste tegentreffer voor Qatar gedurende het toernooi.

Ondanks een groot overwicht lukte het Japan in de slotfase nauwelijks om gevaarlijk te worden. Doan kreeg nog de grootste kans, maar zijn schot uit de draai werd geblokt.

Tien minuten voor tijd bracht een VAR-ingreep de beslissing. Bij een corner kwam de bal op de hand van Doans teamgenoot Maya Yoshida. Na het bekijken van de beelden legde scheidsrechter Ravshan Irmatov de bal op de stip. Akram Afif velde het vonnis: 1-3.

Vaste waarde

Doan was op de Azië Cup een vaste waarde voor de Japanners. Hij zat alleen op de bank in de laatste groepswedstrijd, die nergens meer om ging. Dit gold toen ook voor acht andere spelers die normaal gesproken in de basis staan.

Twee goals

De FC'er scoorde twee keer dit toernooi. In de kwartfinale tegen Vietnam schoot hij Japan naar de volgende ronde vanaf de stip, nadat hij zelf onderuit werd gehaald.

Wanneer Doan weer aansluit bij de selectie van FC Groningen is nog onbekend.