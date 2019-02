Polder Breebaart krijgt 'super-de-luxe' vogelfotohut (update)

Een impressie van de vogelfotohut die wordt gebouwd in polder Breebaart (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Een vergelijkbare vogelfotohut in Twente (Foto: Eigen foto)

Ze zijn niet te vergelijken met de 'gewone' vogelkijkhutten: de speciale vogelfotohutten die Han Bouwmeester maakt. De polder Breebaart bij Termunten krijgt er ook één.

Bouwmeester heeft inmiddels acht van deze hutten in beheer: zeven in Twente en één in Gambia. En binnenkort dus ook één in Groningen.

De buitenkant van een vergelijkbare vogelfotohut in Twente. Eigen foto



Spiegelglas

De hutten zijn luxe uitgevoerd: ze zijn voorzien van spiegelglas en geluidsisolatie om de vogels niet te verstoren. Fotografen kunnen er wegzakken in makkelijke stoelen, vanwaar ze zicht hebben op vogels die zich op hetzelfde niveau bevinden als de camera's: de hutten zijn deels verzonken in de grond. En de meeste, ook het exemplaar dat in de Groningse polder komt, zijn verwarmd.

Plasdras

'Het wordt een plasdras fotohut', zegt Bouwmeester. 'Vlak bij de hut is een plas met zoet water, waar vogels het zoute water van hun veren komen spoelen'.

Huur

Het gebruik van de hut is niet gratis. Bouwmeester: 'Je kunt hem per dag huren voor een bedrag van ongeveer 95 euro, en er is plaats voor drie personen. Een deel van de huur gaat naar hemzelf en een deel naar het Groninger Landschap dat de polder beheert.

'Veel belangstelling'

Bouwmeester denkt dat er veel belangstelling zal zijn voor zijn nieuwe vogelfotohut: 'Ja, en het mooie is dat door de groeiende populariteit van de natuurfotografie ook steeds meer mensen actief worden in de natuur.'

Als alles voorspoedig verloopt kan de luxe fotohut in de polder Breebaart in mei in gebruik worden genomen.

In een update is een video aan het bestaande bericht toegevoegd