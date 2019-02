VIDEO: Deze oprit van de ring bestaat niet meer (update)

De zuidelijke ringweg in Stad ziet er weer een stuk anders uit. Vanaf zaterdagochtend rijdt het verkeer richting Hoogezand namelijk over een nieuw, tijdelijk traject.

Die rijstrook is afgelopen week aangelegd en is vrijdagavond om 22.00 uur aangesloten op de bestaande weg. Zaterdagochtend om 8.00 uur gaat de weg weer open.

Oprit dicht

Door het in gebruik nemen van de tijdelijke baan, gaat de oprit Hereweg/Kempkensberg vannacht definitief dicht. Zo rijden als in onderstaande video, kan dan nooit meer.



Sloop viaduct

Als de klus geklaard is, kan de aannemer verder met het slopen van het viaduct over het spoor bij de Esperantostraat. Daarvoor wordt over twee weken het treinverkeer stilgelegd. Uiteindelijk verdwijnt de hele zuidbaan tussen de Hereweg en het Europaplein. Op deze plek wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd.

Rond 22:00 uur werd de oprit afgesloten (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)



Alternatieve routes

Voor automobilisten uit het zuiden van de stad zijn er vanaf morgen verschillende alternatieven om richting Hoogezand en Delfzijl te rijden. Aanpak Ring Zuid heeft de mogelijkheden op onderstaande kaart weergegeven.



lees ook:

- Dossier: Alles over de aanpak van de zuidelijke ringweg