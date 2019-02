Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Quiz: Weet jij waar deze Groninger kerken staan? De binnenkant van de Nicolaïkerk in Appingedam (Foto: Stephanie Nijssen/RTV Noord)

Het geluid van kerkklokken is iedere zondagochtend te horen in menig dorp of stad. Maar hoe goed ken jij de Groninger kerken? Test je kennis in onze quiz.

We geven je alvast wat hints, want de Martinikerk in Stad en de Nicolaïkerk in Appingedam hebben we in elk geval niet meegenomen in onze quiz. Succes!