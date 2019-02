Werkstraf voor diefstal spullen van stichting Zeekadetkorps

Een 37-jarige Delfzijlster die lood en brons stal uit de loods van scheepsbouwer Wagenborg moet voor straf twintig uur werken. Ook kreeg hij twintig uur voorwaardelijk. Zijn 61-jarige vader werd eveneens schuldig bevonden, maar kreeg geen straf.

Dit zijn lage straffen voor zo'n vergrijp; de officier van justitie eiste werkstraffen van 120 uur. De rechter hield nadrukkelijk rekening met de persoonlijke omstandigheden en de situatie waarin de diefstal werd gepleegd.

Wraak op werkgever

De twee waren benaderd door een 30-jarige plaatsgenoot. Die wilde wraak nemen op zijn voormalige werkgever Wagenborg. Hij voelde zich gepiepeld.

De Delfzijlster was na een zwaar ongeval bij de scheepsbouwer in juni 2017 geestelijk in de knel geraakt. Twee collega's van hem raakten toen zwaargewond. Hij verleende als een van de eersten hulp. Dat hakte er bij hem in en hij werd naar zijn mening door zijn werkgever niet voldoende begeleid. Hij raakte psychisch in de knel en werd vorig jaar in januari ook nog eens ontslagen.

De man wilde kort na zijn ontslag wraak nemen. Hij had nog een sleutel van een loods waarin zijn inmiddels oud-werkgever spullen had liggen.

Spullen geschonken

Waar de man geen rekening mee had gehouden: de spullen waren geschonken aan de stichting Zeekadetkorps. De 30-jarige opende de loods voor de vader en zijn zoon. Een beveiligingscamera legde het gesleep vast. De agenten kwamen al snel uit bij dit trio.

Spijt

De drie hadden spijt, zeiden ze op zitting. Het was niet hun bedoeling om de stichting te duperen. De drie waren niet eerder met justitie in aanraking geweest. De rol van de 30-jarige was iets groter in het geheel. Hem werd een werkstraf van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, opgelegd. De rechter raadde de man met klem aan hulp te zoeken voor zijn psychisch leed.