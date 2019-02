'ALS heeft mijn vader gesloopt, in drie jaar van een gezonde kerel naar niks meer'

Jan Brouwer uit Delfzijl gaat volgend jaar de Elfstedentocht afleggen op een peddelsurfbord. Hij doet dat om geld in te zamelen voor de bestrijding van de spierziekte ALS.

Zijn vader overleed aan ALS. 'De ziekte heeft mijn vader gewoon gesloopt, in drie jaar tijd van een gezonde kerel naar niks meer', zegt Brouwer. Hij is nu 56 jaar, zijn vader stierf op 54-jarige leeftijd.

Ronald Niemeijer nam vrijdag een kijkje bij de voorbereiding van Jan Brouwer:



'Dat besef is onmenselijk'

De kiem voor de uitdaging werd gelegd toen hij samen met zijn vrouw op de bank zat en sprak over zijn vader.

'Ik zei tegen haar: Nou ben ik dus net zo oud als mijn pa. Wat zou hij meegemaakt hebben, toen hem dat is gebeurd? Dat je het bericht krijgt dat het over twee, drie jaar afgelopen is. Dat besef is onmenselijk. Dan ga je erover nadenken. Ik wil daar wat aan doen en ik gá er wat aan doen. Want ALS, dat moeten we de wereld uit helpen. Als ik er zo een bijdrage aan kan leveren: graag!'

'Alles wat nu binnenkomt, gaat rechtstreeks naar de stichting ALS. Het gaat ook om het plezier. Dus we gaan er wat leuks van maken en ik wil mensen er ook in betrekken.'

In september volgend jaar

De tocht staat gepland van 11 tot en met 15 september volgend jaar. Staand peddelend op een surfboard van ongeveer vier meter. Zo'n 220 kilometer in totaal. 'Het zal voor mij wel een strijd worden.'