Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bram Schmaal gaat de kar trekken voor Groninger Belang Lijsttrekker Bram Schmaal van Groninger Belang (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Bram Schmaal gaat als lijsttrekker de provinciale verkiezingen in voor Groninger Belang. Schmaal is op dit moment fractievoorzitter voor de partij die met drie zetels in de Provinciale Staten zit. Groninger Belang is een samensmelting van lokale gemeenteraadspartijen uit de provincie Groningen. Zo zijn onder meer VZ Westerkwartier, Stad en Ommeland en Samen voor Pekela aangesloten bij

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever



de provinciale partij. Top-vijf Huidig statenlid Petra Blink is de nummer twee op de lijst. De top-vijf van de lijst bestaat verder uit Hans Haze (Gemeentebelangen Midden Groningen), Edward Stulp (Lijst Stulp) en Harry Rook (VZ Westerkwartier). Programma Naast de kandidatenlijst is ook het verkiezingsprogramma openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de partij een directe spoorverbinding wil met Zernike, Groningen Airport Eelde, Stadskanaal, maar ook Twente. Verder wil de partij geen gedwongen herindelingen en moet de provincie een stapje terug doen om de gemeente meer macht te geven. Lees ook: - Verkiezingen Provinciale Staten: wat vind jij belangrijk? (enquête)