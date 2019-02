Melissa: 'Ik zou tijdens een volgende zwangerschap gewoon weer doorroken'

De wetenschap heeft bewezen dat roken tijdens de zwangerschap schadelijk is voor het kindje. Toch leggen niet alle zwangere vrouwen de sigaret weg. Zoals Melissa uit Ten Post. 'Het is gewoon een verslaving.'

'Ik rook tussen de 10 en 20 sigaretten per dag', zegt ze. Zes weken geleden werd Melissa voor de derde keer moeder. Na twee zoontjes zag nu een dochtertje het levenslicht. Tijdens de zwangerschap rookte ze door.

´Ik kan gewoon niet stoppen´

In het gevaar van roken voor de baby gelooft ze niet. 'Mijn moeder rookte ook altijd en ik heb helemaal niks', vertelt Melissa, die al vanaf haar dertiende rookt. Ondanks deze overtuiging, probeerde ze toch te stoppen tijdens haar laatste zwangerschap. Tevergeefs. 'Ik ben een stressroker. Ik kan gewoon niet stoppen met roken, hoe goed ik mijn best ook doe.'

Als ze me willen overhalen om te stoppen met roken, zouden ze me echt moeten vastbinden denk ik Melissa- rookte door tijdens de zwangerschap

Voor de geboorte van haar dochtertje ging het drie keer mis tijdens de zwangerschap. Telkens stopte het hartje ermee. 'Dus die angst was er bij haar ook wel', zegt Melissa referend aan haar jongste spruit. Of het iets met haar rookgedrag te maken had? Nee, aldus Melissa. 'Dat heb ik gevraagd aan mijn gynaecoloog en het antwoord was een duidelijk 'nee'.'

'Niet bang'

Rest de vraag of ze niet bang is voor effecten op de langere termijn. Astma, ADHD en obesitas liggen volgens wetenschappers op de loer bij kinderen van een rokende moeder.

'Daar ben ik niet bang voor. De oudste is 6 en de middelste 4 jaar oud. Ze gaan beiden naar scholen, lopen gewoon mee en zijn niet dik. Dat is allemaal gewoon normaal.'

'Ik zou tijdens een volgende zwangerschap gewoon weer doorroken', zegt ze. 'Als ze me willen overhalen om te stoppen met roken, zouden ze me echt moeten vastbinden denk ik.'

Melissa doet onherkbaar haar verhaal. Haar naam is wel bij de redactie bekend.





Lees ook:

- Nieuw onderzoek om roken door zwangere vrouwen tegen te gaan