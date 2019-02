Hoofdrolspeler basisscholenconflict vertrekt toch

Hester van Gorkum vertrekt als bestuurder bij scholengemeenschap OPOS in de gemeente Midden-Groningen. 'Zowel wij als Hester zijn tot de conclusie gekomen, dat zij niet meer de juiste persoon kan zijn om leiding te geven aan Stichting OPOS', schrijft de Raad van Toezicht.

'Zij is arbeidsongeschikt, ervaart de situatie als ziekmakend en ziet een terugkeer na herstel als schadelijk voor haar gezondheid.'

Vertrek komt onverwacht

De aankondiging komt onverwacht. Van Gorkum meldde zich eerder deze week al ziek, als gevolg van de opgelopen spanningen binnen de scholengemeenschap. De Raad van Toezicht verklaarde donderdagavond nog met haar verder te willen, als ze zich weer beter zou melden.

Wat is er aan de hand bij OPOS?

De crisis ontstond vorig jaar na een conflict tussen bestuurder Hester van Gorkum en basisschooldirecteur Mijna de Bruin. Waar het conflict over ging is onduidelijk, maar ouders en leraren wordt verzekerd dat het 'bovenschools' is.

In de weken erop escaleert het. In totaal zeggen drie van de zeven basisscholen van OPOS het vertrouwen op in de bestuurder. Het gaat om De Driespan in Harkstede, De Ruitenvelder in Froombosch en de Kinderboom in Slochteren. Woensdagmiddag slaat de onrust over naar nog een basisschool: De Springplank in Siddeburen. Daar stapte schooldirecteur Allard Bloem per direct op.

Eerder deze week meldde de omstreden bestuurder Hester van Gorkum zich ziek. Dat was volgens een woordvoerder 'niet vanwege een griepje', maar een gevolg van het slepende conflict. De Raad van Toezicht wil een interimmer aanstellen, maar bleef wel achter Van Gorkum staan. Tot nu.

Interim-bestuurder moet de rust herstellen

Er wordt een interim-bestuurder aangesteld die schoon schip moet maken. 'Die krijgt de opdracht om samen met ouders, het personeel en de medezeggenschap ervoor te zorgen, dat de rust, de onderlinge samenwerking en het onderlinge vertrouwen zullen worden hersteld', schrijft de Raad van Toezicht.

'Dan kan de energie weer gestoken worden in het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en kan er weer geïnvesteerd worden in de professionaliteit van ons onderwijspersoneel, zoals dat ook hoort.'

Zorgen om financiën

Ouders en leraren maakten zich zorgen dat de bestuurscrisis de stichting financieel berooid zou achterlaten. De Raad van Toezicht probeert die zorgen weg te nemen.

'Er is geen sprake van dat OPOS door de aanstelling van de interim-bestuurder budget moet inleveren ten koste van de onderwijskwaliteit. Niemand hoeft zich daar zorgen over te maken.'

