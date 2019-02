Met 160 km/uur over het spoor naar de Randstad: 'Wow, dit is wel tof'

In de polder ging het gas erop (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Hiervoor slaan ze graag een nachtje over. Arjan Wolthuis (19) uit Bedum en Jamie Laning (17) uit Hoogezand mochten afgelopen nacht mee met de testrit van de NS. Een snellere trein van Groningen naar Den Haag Centraal.

Die rit gebruikt de NS om te kijken of de reis korter kan. Dat gebeurt door stations over te slaan (Assen, Lelystad, Amersfoort en Leiden) en door in de polder het gaspedaal stevig in te trappen.

Alles voor de pk's

In de trein zitten genodigden. De politiek, bestuurders uit de drie noordelijke provincies, media, maar ook treinliefhebbers. 'Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze op dit traject 160 hebben gereden. Dit is wel tof', zegt Arjan. Hij heeft meegedaan aan een facebookactie en mocht Jamie meenemen. 'Ik vind treinen interessant. Ja, de snelheid hé. De pk's, dat trekt mij wel aan.'

Treinliefhebbers Arjan en Jamie genieten volop (foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)



168 per uur

Het retourtje duurt de hele nacht, van 00.00 tot 06.00 uur. Er kan dan namelijk rustig getest worden. 'Hiervoor wil ik wel wakker blijven', vertelt Jamie. 'Als dit inderdaad sneller gaat, dan hebben de reizigers hier straks zeker wat aan. Ik niet, want ik hoef niet met deze trein naar school.'

In één van de treincoupés wordt de actuele snelheid op de muur geprojecteerd. Op zijn hoogtepunt tikt de trein 168 km/uur aan. 'Dat is wel te merken als je naar buiten kijkt', vindt Jamie.

'Achterlijk'

Wie ook hoopt dat de test slaagt, is de Groninger burgemeester Peter den Oudsten. Hij hamert al lange tijd op een snellere verbinding. 'Het is nog steeds achterlijk, ja ik zeg het maar zo, dat de reis nog zo lang duurt voordat je in de Randstad bent. Dit moet echt anders. Daarom ben ik blij met deze stap', zegt Den Oudsten.

De reiziger heeft hier zeker wat aan. Een mens kan veel doen in tien minuten Roger van Boxtel - President directeur NS

De proefrit moet uitwijzen of de treinreis naar Den Haag vijftien minuten korter kan. Dat zou naar de Amsterdam zo'n tien minuten schelen. 'De reizigers heeft hier zeker wat aan', zegt Roger van Boxtel, president directeur bij de NS. 'Mensen zeggen wel gekscherend: wat is nu tien minuten? Maar een mens kan veel doen in tien minuten hoor.'

30 minuten korter

Uiteindelijk wil de NS dat er een besparing komt van 30 minuten tussen de Randstad en Groningen. Hiervoor moeten in samenwerking met ProRail ook aanpassingen gedaan worden aan het spoor, zoals andere wissels en snellere slagbomen.



De stemming zit er goed in (foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)



Groningers Arjan en Jamie vermaken zich intussen nog prima gedurende de nacht. Er is muziek, een karikatuurtekenaar en... 'Nummer 18. Die heb ik! Een potje Bingo in de trein, dat maak je nooit meer mee', lacht Jamie.

Gelukt of niet?

Of de proefrit is geslaagd? Dat kan de Ns nog niet zeggen. Daarvoor moet de test eerst geëvalueerd worden. Ook volgt er nog een tweede proef, met een extra tussenstop in Assen. Daarna beslist de NS welke variant het wordt.

Uiteindelijk zal het nog jaren duren voordat het snellere traject daadwerkelijk ingevoerd kan worden.

Lees ook:

- Razendsnel per trein naar de Randstad: zeven vragen over deze testrit