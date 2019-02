Brand in meterkast bij horecazaak De Rietzoom

hulpdiensten in actie bij de Rietzoom (Foto: Venema Media)

Bij Paviljoen De Rietzoom in Kropswolde is vrijdagnacht brand uitgebroken. Een meterkast vatte vlam door kortsluiting.

Een medewerker van de horeca- en watersportzaak had het vuur bij aankomst van de brandweer al geblust. Hij kreeg daarbij wel rook binnen en moest worden gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Tijdens de brand waren er geen klanten aanwezig in de zaak. Volgens een medewerker van De Rietzoom valt de schade mee en komt de bedrijfsvoering niet in gevaar. In De Rietzoom wordt zaterdagavond een 'Slam! Party' gehouden; die gaat gewoon door.