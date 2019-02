Deel dit artikel:













Dronken Brit opgepakt na vernielingen in centrum Delfzijl (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 30-jarige man uit Groot-Brittannië is vrijdagnacht aangehouden in de Waterstraat in Delfzijl.

Hij wordt verdacht van het plegen van een aantal vernielingen. Zo schopte hij tegen iemands voordeur, waardoor deze kapot ging. De man was zwaar onder invloed, hij blies een alcoholpromillage van 2,1 promille. De man zit vast in afwachting van verhoor.