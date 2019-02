Zin om te Blaauwbekken? Volg de pijlen

Om 11.00 uur klonk in Blauwestad het startschot voor de vijfde en laatste editie van de Blaauwbekmarathon. Maar niet getreurd: het evenement leeft voort dankzij nieuwe, permanente routes.

Daarmee heeft Blauwestad volgens de organisatie het eerste permanente marathonparcours van Nederland. 'De atletiekunie heeft de route gemeten, dus hij is officieel gecertificeerd', vertelt voorzitter Dick Habee van atletiekvereniging Aquilo trots.

Meerdere routes

Naast de volledige afstand en de halve marathon zijn ook de routes over 5 en 10 kilometer uitgepijld. De startplaats is bij Havenkwartier Blauwestad. 'Er komt nog een groot bord waarop alle informatie over de route duidelijk is te zien', zegt Habee.

De volledige route is uitgepijld (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



Dikke klus

Dat er geen zesde editie van de marathon komt, was volgens Habee vijf jaar geleden al besloten.

'Het moest bij vijf blijven. We willen steeds nieuwe, creatieve dingen doen. En na vijf keer zijn we op dit gebied in elk geval helemaal uitgedacht. Of dat jammer is? Dat ga ik vandaag vast wel een paar keer denken, maar het is toch elke keer ook wel weer een dikke klus.'

